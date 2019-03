Al menos cuatro muertos y 68 heridos en el descarrilamiento de un tren en Nueva York

Al menos cuatro personas han muerto y 68 se encuentran heridas tras el descarrilamiento en el Bronx (Nueva York) de un tren de pasajeros en el que viajaban entre 60 y 70 personas, informaron fuentes oficiales.

En las primeras imágenes del accidente, al menos cinco vagones aparecen volcados al lado del río Hudson, cerca de la estación de Spuyten Duyvel.

El gobernador de Nueva York, Andrew Coumo, ha confirmado que, de los 68 heridos, once están en estado crítico. Además, de acuerdo con fuentes del Departamento de Bomberos, seis estarían graves.

Por el momento, no se han precisado las causas del descarrilamiento. El tren se dirigía desde Poughkeepsie, en el norte del estado, hacia la Grand Central Station de Nueva York, y según las autoridades viajaban entre 60 y 70 personas.

El conductor del tren siniestrado ha asegurado al personal que investiga lo ocurrido que los frenos del convoy no funcionaron. El conductor ha explicado que accionó los frenos del tren, pero que no se redujo la velocidad como era de esperar.

El propio conductor está entre los heridos. Uno de los pasajeros del tren, Frank Tatulli, indicó a la cadena WABC-TV que el tren parecía "ir mucho más rápido de lo normal" a la hora de tomar una complicada curva de camino a la estación de Spuyten Duyvil.

Los vecinos de la zona aún no salen de su asombro. Un testigo contaba lo siguiente: "Es una curva cerrada. Quizás haya sido por un raíl roto o algo así, no sé por qué los chicos no... en fin, saben que es una curva... Nunca había ocurrido".

Los heridos han sido trasladados a hospitales de la zona y un equipo de investigadores revisarán las vías, el equipamiento y el sistema de señales.

Numerosos trabajadores de los servicios de emergencia de la Policía y Bomberos se encuentran en el lugar tratando de sacar a los pasajeros atrapados aún dentro de los vagones.

Buceadores y embarcaciones de los servicios de emergencia están rastreando por si algunos pasajeros pudieran haber caído al río. El gobernador del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ha visitado ya la zona del accidente para conocer de primera mano la situación.

La Autoridad de Transporte Metropolitano de Nueva York (MTA) ha confirmado que la línea de metro entre Grande Central y Croton Harmon se encuentra suspendida.