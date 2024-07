El resultado de las elecciones en Venezuela ha despertado una oleada de reacciones de países como Chile o Costa Rica, que rechazan el resultado de los comicios. Sin embargo, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha ido un paso más allá e invoca una insurrección armada: "Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democracia y la voluntad popular", publicaba su perfil de la red social X. Maduro no ha tardado en responder.

El líder argentino, Javier Milei, escribía en su perfil de la red social X: "Los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. Los datos anuncian una victoria aplastante de la oposición y el mundo aguarda que reconozca la derrota luego de años de socialismo, miseria, decadencia y muerte", atacaba el primer ministro argentino. Y aseguraba que: "Argentina no va a reconocer otro fraude, y espera que las Fuerzas Armadas esta vez defiendan la democraciay la voluntad popular".

Por su parte, la respuesta del dirigente venezolano, Nicolás Maduro, no se ha hecho esperar y en un discurso ante sus votantes ha respondido: "Ha surgido el club de fascistas de América Latina", en clara referencia a los países que no aceptan los resultados. Y en referencia a Milei: "Milei no me aguantas un asalto, ¡bicho cobarde, traidor!".