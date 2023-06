Una niña y su madre están entre las tres personas fallecidas por un ataque ruso a Kyiv esta madrugada, que también se ha cobrado la vida de otra mujer. Según testigos, las tres víctimas se dirigían a un refugio antiaéreo cuando "nadie les abrió", según ha indicado el padre y marido de las víctimas.

La fuerza aérea de Ucrania ha asegurado que las defensas aéreas derribaron los 10 misiles balísticos y de crucero Iskander disparados por Rusia en el 18° ataque a la capital desde principios de mayo.

No obstante, el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, ha indicado que tres edificios escolares, un jardín de infantes, seis edificios residenciales y una comisaría han resultado dañados. Si bien no ha expresado cuáles fueron los principales objetivos del ataque, el Ministerio de Energía ha informado de que no se alcanzaron instalaciones energéticas.

En los bombardeos tres personas han muerto, incluida una niña de nueve años y su madre. "Tres personas, una de ellas un niño, murieron cerca de la clínica anoche", ha dicho Klitschko, que ha explicado que "un fragmento de cohete cayó cerca de la entrada de la clínica cuatro minutos después de que se anunciara la alerta aérea. Y la gente se dirigió al refugio".

"Sonó la alerta aérea. Mi esposa se llevó a nuestra hija y corrieron hacia la entrada aquí", ha explicado a Reuters Yaroslav Ryabchuk, marido y padre de las víctimas, en el distrito de Desnyanskyi. "La entrada estaba cerrada, ya había entre cinco y diez mujeres con niños. Nadie les abrió. Tocaron con bastante fuerza. Intentaron entrar al albergue, nadie les abrió. Mi esposa murió", ha lamentado.