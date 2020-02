Un crucero con más de 2.000 personas a bordo ha podido arribar a puerto finalmente en Camboya después de haber sido rechazado por otros cinco países ante el temor de que alguno de sus pasajeros estuviera infectado por el nuevo coronavirus.

El buque 'Westerdam', de la compañía naviera Holland America Line, ha fondeado delante de la costa de Sihanoukville, principal puerto marítimo de Camboya, un día después de recibir el permiso de las autoridades del país asiático. Allí le esperaban personal sanitario y diplomático para asistir a los pasajeros, que permanecerán a bordo mientras se les somete a las pruebas correspondientes para descartar el virus.

La embarcación, en la que viajan 1.455 pasajeros y 802 tripulantes, partió el pasado día 1 desde Hong Kong y tenía previsto llegar este sábado a la ciudad japonesa de Yokohama, pero las autoridades niponas le denegaron la entrada después de que una persona a bordo mostrara síntomas. No obstante, la compañía ha informado de que el barco no está en cuarentena y que no tiene motivos para sospechar que haya casos del nuevo coronavirus entre el pasaje.

El primer ministro camboyano, Hun Sen, anunció el permiso para que el 'Westerdam' atracara en Sihanoukville después de que también Taiwán, Filipinas, Guam y Tailandia rechazaran el barco, pese a que hasta el momento nadie a bordo haya enfermado.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha agradecido a Camboya y Hun Sen este "acto de solidaridad" en un momento -ha dicho- "en el que al mundo se le abre una ventana de oportunidad para parar el Covid-19 y parar el estigma y el miedo".

Por su parte, la embajada de Estados Unidos, país del que proceden la mayoría de los pasajeros, indicó que ha enviado un equipo que trabajará con la tripulación, las autoridades camboyanas y personal de otras embajadas para ayudar a los pasajeros a desembarcar y regresar a sus países de origen.

El rechazo de Japón al 'Westerdam' se produjo lugar después de que las autoridades japonesas pusieran en cuarentena a otra embarcación, el 'Diamond Princess', donde al menos 175 de sus 3.700 pasajeros han dado positivo en coronavirus.