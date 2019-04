La Universidad de Miami abre las puertas a jugadores de 'Pokémon Go' con formación para principiantes

La idea es ofrecer un espacio "seguro", sin peligros de tráfico de vehículos o lugares peligrosos, explicó Jez Catambay-López, directiva del Miami Dade College (MDC). Señaló que ‘Pokémon Go’ ha cautivado a "personas de todas las edades", las cuales podrán jugarlo en el MDC de la sede norte, interactuando con obras de arte, un parque internacional de esculturas y un jardín botánico.

La directora de Vida Estudiantil de dicho campus señaló que este juego, para descargar en los celulares y atrapar monstruos, "está tomando Estados Unidos como una tormenta". Explicó que la universidad permitirá a los seguidores del juego, que salió al mercado el pasado 6 de julio, jugarlo en la sede del norte hasta el próximo viernes.

"No me gusta caminar pero he rebajado cinco libras", afirmó Yuniel Figueroa, alumno del MDC, quien destacó las ventajas de esta atracción que ya está disponible en 35 países. Expresó que aunque los padres escuchan muchas historias negativas asociadas con este juego, quiere demostrarles "que también puede ejercer una influencia positiva en los jóvenes".

El campus fue ajustado con más de 35 "Pokestops" y 3 "Pokémon Gyms" y habrá también instrucción para aquellos que no estén familiarizados con el juego. Sólo el pasado 14 de julio unos 26 millones de personas jugaron a ‘Pokémon Go’ en Estados Unidos, según los últimos datos de la firma de análisis SurveyMonkey.

En tan sólo dos semanas, el éxito de ‘Pokémon Go’ ha logrado duplicar el valor de la histórica compañía de los videojuegos Nintendo y ha alcanzado cifras récord. SensorTower señaló que el juego ha generado unos ingresos de más de 35 millones de dólares y ha sido descargado más de 30 millones de veces.