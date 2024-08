La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, dio este jueves su primera entrevista desde que fuera nombrada candidata demócrata a la Casa Blanca, y en ella contó cómo fue la llamada en la que Joe Biden le contó que se se retiraba de la carrera por la Presidencia de EEUU. "Era un domingo; estábamos sentados con mis nietos para hacer tortitas y un puzzle cuando sonó el teléfono. Era Joe Biden para contarme lo que había decidido hacer", recordó en una entrevista en la 'CNN, tras lo que añadió: "Le pregunté si estaba seguro, y él me dijo que sí; luego, dejó muy claro que iba a apoyarme como candidata".

Desde que Biden abandonase el pasado 21 de julio su candidatura a la Presidencia, Harris había hablado con algún reportero e incluso con 'influencers', pero no fue hasta este jueves cuando la candidata demócrata dio su primera entrevista con un medio, eligiendo a la 'CNN' en una intervención grabada en Savannah, en el estado clave de Georgia, y en la que estuvo acompañada del gobernador de Minnesota y candidato a vicepresidente, Tim Walz.

Durante el encuentro, Harris defendió que tiene "los mismos valores" que tenía cuando asumió la vicepresidencia en enero de 2021 junto a Biden, aunque reconoció que ha cambiado alguna de sus posturas. "El aspecto más importante y significativo de mi perspectiva y decisiones políticas es que mis valores no han cambiado", aseguró al ser preguntada por la periodista de la 'CNN' Dana Bash por su cambio de postura en temas como la seguridad fronteriza o la fracturación hidráulica ('fracking').

En este sentido, Bash recordó que en 2019, la todavía vicepresidenta de EEUU se mostró a favor de aplicar en su primer día en el cargo una prohibición federal a esa técnica para extraer petróleo y gas del subsuelo y, una vez en el poder, emitió el voto decisivo para expandir contratos. Ahora, la candidata demócrata ha asegurado que no la vetará, algo que es de gran importancia para el estado clave de Pensilvania.

Además, Harris defendió el giro más restrictivo que ha dado la Administración de Biden en materia migratoria al limitar el acceso al asilo: "Debe haber consecuencias (a los cruces irregulares)", manifestó, al tiempo que señaló que tienen "leyes que deben ser cumplidas para lidiar con la gente que cruza la frontera ilegalmente".

Por otro lado, la política estadunidense destacó que en su primer día como presidenta aplicará el plan en favor de una "economía de oportunidades", en línea con su prioridad, según dijo, de "apoyar y fortalecer la clase media".

Desde que es candidata, no han faltado las críticas a Kamala Harris por no haber emprendido durante su mandato las medidas previstas como eventual sucesora de Biden. Ante esto, la candidata a la carrera presidencial subrayó que aceptó el cargo de vicepresidenta "durante el pico de la pandemia", por lo que su "prioridad" fue hacer lo que pudo, junto a su Administración, "para rescatar Estados Unidos". "Primero, teníamos que recuperarnos", declaró de forma tajante.

Antes de que tuviera lugar la emisión completa de la entrevista, Donald Trump cuestionó la capacidad de Harris para liderar el país en un encuentro con votantes en La Crosse (Wisconsin): "No me parece una líder, para ser honesto; no la veo negociando con el presidente Xi (Jinping) de China o con (el norcoreano) Kim Jong-un".