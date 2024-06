Marine Le Pen ha sido la gran triunfadora de las elecciones europeas, el gran nombre destacado en una noche que certificó el avance de la ultraderecha. Sin embargo, la persona que ha logrado más del 30% de los votos en Francia tiene otro nombre y es el pupilo de Le Pen: Jordan Bardella.

Bardella ha tenido una doble misión en estas elecciones: ser la alternativa a Macron y suavizar el mensaje ultra de Le Pen. Afiliado al antiguo Frente Nacional desde los 17 años, se ha preocupado más por su imagen que por terminar su carrera de Geografía.

Los votantes destacan de él que habla para los jóvenes y tiene en las redes sociales. La cosa cambia cuando saca su programa electoral y sale a relucir el extremismo de la formación a la que representa. "Nuestra civilización puede morir si no tomamos el control de nuestra política migratoria", defiende un Bardella que es hijo de un inmigrante italiano.

A sus 28 años, se ha presentado al Parlamento europeo por segunda vez. Sin embargo, parece que no se ha dejado caer mucho por Bruselas estos cinco años. No ha presentado ni un solo informe a la Comisión Europea y no ha acudido a tres de cada cuatro sesiones del Europarlamento.