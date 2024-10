El Gobierno de Israel ha declarado 'persona non grata' al secretario general de la ONU, António Guterres, y ha vetado su entrada en el país, bajo el argumento de que no condenó de manera "inequívoca" el ataque con misiles lanzado por Irán y que, por tanto, "no merece poner un pie en suelo israelí".

El ministro de Exteriores, Israel Katz, ha tachado a Guterres de "secretario general anti israelí que brinda apoyo a terroristas, violadores y asesinos", categorías en las que engloba a Hamás, Hizbulá, los hutíes yemeníes e Irán, responsable último "del terror global". "Se le recordará como una mancha de la historia de la ONU", ha zanjado en un comunicado.

El Gobierno israelí ya había criticado públicamente a Guterres en el pasado y, en esta ocasión, considera inadmisible el comunicado que el máximo responsable de Naciones Unidas emitió poco después del inicio del ataque iraní sobre Israel.

En él, el ex primer ministro portugués condenaba "la expansión del conflicto en Oriente Próximo", con "una escalada detrás de otra". "Esto tiene que parar. Necesitamos completamente un alto el fuego", señaló, en una escueta nota en la que no incluía alusiones concretas a ninguno de los actores directamente implicados.

El Ministerio de Exteriores de Israel ha lamentado que "no mencionó a Irán" ni condenó de manera clara su "grave agresión", por lo que considera que ahora no es bienvenido. "Israel seguirá defendiendo a sus ciudadanos y su dignidad nacional con o sin António Guterres", ha advertido Katz.