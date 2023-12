Casi la mitad de las bombas que Israel ha lanzado sobre Gaza son "bombas tontas". Son las bombas no guiadas, que no tienen ninguna precisión sobre sus objetivos y que, por tanto, causan mayor daño, exponen más a los civiles. Es lo que ha filtrado la Inteligencia estadounidense: quieren forzar a Israel a fijar una fecha para poner fin a esos bombardeos.

La munición guiada que lanza Israel tiene un claro objetivo: asegurar que un solo ataque israelí elimine, al menos, a un combatiente de Hamás. Sin embargo, no toda respuesta está siendo tan precisa, ya que la mitad -entre el 40-45% de las 29.000- de la munición de tierra y aire empleada por Israel sobre la Franja de Gaza son consideradas "bombas tontas", munición que carece de precisión y que aumenta la probabilidad de matar indiscriminadamente a civiles. Son datos recogidos por CNN y filtrados por la Inteligencia estadounidense, supuesta socia de la israelí.

"Militarmente es una cifra muy elevada, pero me sorprende más el hecho de que funcionarios estadounidenses hayan querido vertido esta información", ha señalado en Al Rojo Vivo Yago Rodríguez, director de The Political Room. Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional estadounidense, ha visitado el territorio israelí para una misión: pedir ataques más precisos y volver de la visita con un calendario que ponga fecha fin a la guerra.

Sin embargo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha dejado caer que no le importa la pérdida de apoyos internacionales: "Nos da igual el apoyo internacional. Llegaremos hasta el final". Así que seguirá machacando una Franja a la que han llegado ahora lluvias torrenciales. Es lo que le faltaba a los residentes de Jabalia, donde Israel no respeta nada ya que han arrasado hasta el cementerio porque ya no dejan descansar en paz ni a los muertos.