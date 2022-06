El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sostiene que la población ucraniana "no puede darse el lujo de dejar en la sombra" la parte económica del país y ha instado a los ucranianos a "acostumbrarse" a que la sociedad esté dividida entre quienes defienden a Ucrania y quienes suministran recursos para su defensa. Estas declaraciones llegan en un momento en el que se debate sobre si las regiones ucranianas que no están bajo ataque ruso deberían volver a la normalidad económica, algo que no comparte Zelenski, que cree que estas zonas del país deberían trabajar para suministrar a las ciudades donde se está desarrollando el conflicto. Europa Press