El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha reiterado este viernes que las sanciones estadounidenses a Rusia se mantendrán mientras el país "no cambie su rumbo", aunque ha asegurado que la intención no es que se apliquen "de manera perpetua". "Hay un enorme impacto inmediato y un impacto que va a crecer con el tiempo mientras esto continúe. Por supuesto, el propósito de las sanciones no es tenerlas de manera perpetua. El propósito es cambiar su conducta (la de Rusia)", ha asegurado Blinken en una mesa redonda con periodistas. (EP)