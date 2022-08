El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha criticado a Rusia durante la décima Conferencia de Revisión del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares, que ha dado comienzo este lunes, por participar en "ruido de sables nucleares imprudentes y peligrosos". Así, ha agregado que "no hay lugar en nuestro mundo para la disuasión nuclear basada en la fuerza, la intimidación o el chantaje". "Tenemos que unirnos para rechazar esto", ha dicho, enfatizando que Washington solo consideraría el uso de las armas nucleares en circunstancias extremas, tal y como ha recogido DPA. Blinken también ha criticado a Rusia por usar la planta nuclear de Zaporiyia como escenario para ataques contra las fuerzas ucranianas y ha subrayado que desde Kiev no pudieron responder por temor a que pudieran atacar un reactor nuclear o almacenar desechos radiactivos. (EP)