Dos drones que han participado en un ataque a la capital rusa, Moscú, han sido derribados en el oeste de la región de la ciudad, según han informado las fuerzas del orden rusas a la agencia de noticias 'TASS'. "Las Tropas de Defensa Aérea repelieron un ataque de dos aviones no tripulados en el oeste de la región de Moscú", ha dicho la fuente, que ha añadido que aún se está investigando los objetivos del ataque.

Además, los servicios de emergencia de la capital también han informado a la agencia anteriormente citada que se ha producido una explosión en un edificio de la ciudad,, aunque por el momento no hay ninguna relación entre ambos sucesos. "El cristal de las ventanas se hizo añicos como resultado de la explosión en el quinto y sexto piso de un edificio en Presnenskaya", ha relatado la fuente, que ha confirmado que no hay víctimas y no se ha iniciado ningún incendio, pero sí se ha tenido que desalojar a la gente.