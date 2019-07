El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Roselló, ha anunciado que no se presentará a la reelección en las elecciones de 2020, después de que se hiciese pública su participación en un chat entre miembros del Ejecutivo en el que se insultaba a diferentes colectivos y personas. La revelación de estas conversaciones ha provocado una crisis institucional que ha llevado al político a renunciar, también, a la presidencia del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Así, ha dado la bienvenida al proceso legislativo que puede dar lugar a su destitución, el cual, según ha afirmado a través de su cuenta de Facebook, enfrentará "con toda la verdad, fuerza y de manera responsable". Roselló se convierte con está decisión en el primer gobernador de Puerto Rico en renunciar al cargo durante el mandato, lo que aporta relevancia a la crisis vivida por la isla que ha desatado protestas diarias en las calles.

El político puertorriqueño ha insistido en que ha escuchado los reclamos del pueblo y que se dirige a la población "guiado por el más profundo respeto a la democracia". "Un sector significativo de la población se manifiesta desde hace días y soy consciente de la insatisfacción y el malestar que sienten. Su derecho a expresarse siempre será salvaguardado por la Constitución", ha explicado.

Roselló ha reconocido que disculparse no es suficiente y que solo su trabajo ayudará a restaurar la confianza de estos sectores. "Puerto Rico tendrá la oportunidad de elegir un nuevo liderato. Corresponde ahora, en los meses que quedan, continuar el trabajo que se me fue confiado y en entregar a mi sucesor o sucesora un Gobierno con indicadores económicos positivos, enfocado en salir de la crisis económica y social que llevamos por años", ha indicado. Con estas palabras, el político ha dejado ver que no valora una dimisión como gobernador, como exigen desde las calles.

La declaración de Roselló ha llegado tras varios días de protestas causadas por la filtración de un chat de casi 900 páginas en el que el gobernador y su círculo cercano insultan y se burlan de mujeres, personas del colectivo LGTBI, compañeros de partido y oposición. Está previsto que el político mantenga una reunión con varios alcaldes del Partido Nuevo Progresista, aunque varios de ellos han decidido no acudir al encuentro.