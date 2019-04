Flores, alfombras rojas, filetes con ketchup... el gran recibimiento de Arabia Saudí a "su amigo" Donald Trump

Alfombra roja para Trump en Arabia Saudí, a pie de pista le esperaba el rey Salman, es el trato afectuoso propio de los amigos: "Usted es un amigo", le dice el rey Saudí al presidente Trump. Flores para el presidente y la primera dama y allí, en el mismo aeropuerto, primera recepción oficial. Es una visita importante que se nota en las calles, engalanadas con la bandera americana y con fotos de ambos mandatarios con el lema "Juntos, triunfamos."

Por primera vez Trump no se alojará en uno de sus hoteles estando en el extranjero. No hay problema porque aquí todo estará a su gusto, desde la temperatura de la habitación hasta la cena. Junto a la comida local no faltará el filete con kétchup que tanto le gusta al presidente de Estados Unidos.

Estancia a cuerpo de rey para un Trump que llega con un suculento acuerdo bajo el brazo: armas por valor de más de 100.000 millones que incluyen la última tecnología militar. "El cliente exige que las armas que se le entregan sean las de última generación y por tanto, EEUU está entrando en una dinámica que pone en peligro los equilibrios que hay en la región", explica Jesús Núñez, codirector del Instituto de Estudios de Conflictos y Acción Humanitaria.

Sobre todo en Yemen, donde dos años de bombardeos saudíes dejan más de 10.000 civiles muertos. "Se ha bombardeado hospitales, mercados, escuelas, ocasionando crímenes de guerra y ese bombardeo de Yemen se hace con armas comprobadamente estadounidenses", asegura Esteban Beltrán Director de Amnistía Internacional en España. Es la primera parada del primer viaje al extranjero de Trump y que le permite escapar de la polémica en Washington por sus relaciones con Rusia.