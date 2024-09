El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado este viernes que Edmundo González Urrutia le pidió "clemencia" para salir del país, al tiempo que negó que haya habido algún tipo de coacción por parte del Gobierno contra el antichavista para concretar su exilio hacia Madrid. Mientras, el presidente de la Asamblea Nacional, el chavista Jorge Rodríguez, ha asegurado que el opositor firmó la "rendición" a su "aspiración" presidencial al signar el documento con el que se concretó su exilio.

"Me da pena ajena que usted señor González Urrutia, que me pidió clemencia a mí, no tenga palabra, (que) no tenga palabra con lo que se empeñó y alegue su propia torpeza y su propia cobardía para tratar de salvar yo no se qué ", ha dicho Maduro durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

Maduro respondió así al opositor, que el miércoles denunció haber sufrido "coacción, chantajes y presiones" que lo llevaron a firmar una carta que permitió que le otorgasen el salvoconducto para tomar el vuelo, en un avión de las Fuerzas Aéreas españolas, que finalmente lo llevó desde Caracas hasta España, donde ha solicitado asilo político. Jorge Rodríguez ha asegurado que "esto no es otra cosa que una capitulación de una determinada posición y de una determinada aspiración que fue derrocada por el pueblo". "Es una rendición", ha sostenido.

Asimismo, según Rodríguez, ha asegurado que la conversación sucedió con un "tono amable" y que el embajador español fue "testigo de excepción". También ha contado que el embajador los recibió con whisky y chocolate venezolano. "Había un cierto tufillo alcohólico en la reunión antes de que el embajador llegara con las botellas", ha añadido para argumentar que el encuentro era distendido. Pero avisa: "Si siguen violentando la verdad", no tendrá más remedio que mostrar las pruebas.

En ese sentido, según Rodríguez, Edmundo González "había expresado su deseo de abandonar" y de "huir" del país caribeño, por lo que "presentaría un documento" con "su posición" y "cuál sería su conducta" tras "abandonar" Venezuela. "Nos buscaron a nosotros", dijo el diputado.

Sin embargo, en un vídeo en redes sociales, González Urrutia, exiliado desde el 8 de septiembre en España, dijo que el documento que presentaron representantes del Gobierno de Maduro bajo la amenaza de que si no lo hacía se tendría que "atener a las consecuencias", una "coacción" que, en su opinión, anula el texto, y que ya había denunciado a su llegada a Madrid.

La AN suspende el debate sobre la ruptura con España

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, controlada por el chavismo, suspendió este jueves el debate sobre la ruptura de relaciones con España debido a "temas de agenda parlamentaria", según dijo el presidente de la Cámara, quien no explicó cuándo se prevé abordar este asunto en el pleno. "Tiene que ver con temas de la agenda parlamentaria (...) simplemente agenda parlamentaria", dijo Rodríguez en una rueda de prensa, luego de que terminara la sesión legislativa, que no incluyó el punto en el debate ni ninguna mención a la tensión diplomático entre Caracas y Madrid, pese a que así estaba previsto, según anunció el miércoles.

Explicó que el tema quedó fuera del orden del día "en razón de la urgencia" de "un hecho sobrevenido", debido a la aprobación en el Parlamento Europeo de un reconocimiento al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia como presidente electo del país caribeño. Rodríguez dijo que esta moción de la Eurocámara, rechazada por el Parlamento venezolano, no tiene "ningún tipo de impacto real" y se trata de una acción promovida por "fascistas".

El portavoz del chavismo había dicho, el día anterior, que la AN aprobaría este jueves el acuerdo con el que instalará al Gobierno de Nicolás Maduro a "evaluar" la ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales con España, como respuesta a la decisión del Congreso.