Fabiola Yáñez, expareja del expresidente de Argentina Alberto Fernández, ha concedido una entrevista en 'Infobae' en la que detalla la violencia que sufrió por parte de Fernández, llegando a hablar de "terrorismo psicológico". Yáñez admite haber sufrido "acoso telefónico", recibiendo durante "dos meses" llamadas de su expareja en las que amenazaba con suicidarse si no se comportaba como él pedía.

"Eso no se hace, eso es un delito. ¿Cómo voy a estar yo entera para mi hijo si tengo a una persona diciéndome esas cosas? Día por medio, durante dos meses. Pero fue lo último que esta persona hizo", lamenta.

Ahora, Yáñez vive en Madrid junto a su madre, quien está "sosteniendo todo". Admite tener "miedo" de volver a casa: "¿Qué voy a hacer con mi hijo? ¿Por qué inhibieron todo el lugar? Para que no pudiera salir de mi casa. ¿Cómo vuelvo? ¿Qué hago con mi hijo y con mi mamá?".

Estas denuncias las llevó al Ministerio de la Mujer, afirmando que nadie le dio ayuda. "Salieron ahora a defenderse cuando no me defendieron a mí, mientras me defenestraban. Decían barbaridades de mí. Porque ustedes son testigos de todo lo que se dijo. ¿Cuando salió alguna de esas personas pertenecientes a ese ministerio? Desde el primer día que me empezaron a maltratar, porque ustedes saben que me maltrataron durante cinco años. Solo se dedicaron a hablar de frivolidades y de mentiras", critica.

"Viví una situación muy horrible cuando él -Alberto Fernández- dijo que mi mamá y mi hermanita eran... no voy a decir la palabra que utilizó. Dijo que él estaba manteniéndolas", lamenta Yáñez, que reconoce que "jamás" hubiera querido "exponer" a Fernández.