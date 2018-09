"Está permitiendo que alguien que violó a una mujer se siente en el Supremo": el reproche de una víctima de Kavanaugh al senador Jeff Flake

"El lunes estuve frente a su oficina. Conté la historia de mi agresión sexual", así habla Ana María Archila, víctima de una agresión.

Jeff Flake, senador republicano por Arizona, "está permitiendo que alguien que violó a una mujer se siente en el Tribunal Supremo. Es intolerable". Su voto es clave para que Kavanaugh pase el filtro del comité judicial del Senado y ha dicho que le apoyará.

"Durante los próximos 50 años tendremos en el Supremo a alguien acusado de violación a una joven, ¿qué están haciendo?", le reprocha la joven.

"Yo fui agredida sexualmente y nadie me creyó, ella es Maria Gallagher, otra de las víctimas de agresión sexual. "Si (las víctimas) cuentan la verdad, ustedes van a ayudar a esos hombres a llegar al poder de todas formas. Eso es lo que les está diciendo a esas mujeres. ¡Míreme cuando le hablo! Me está diciendo que mi agresión no importa", añade.

Descompuesto, llega a la reunión del Comité y propone "retrasar la votación en el pleno por un máximo de una semana para que el FBI haga una investigación". A cambio, vota a favor de Kavanaugh y pasa el filtro del comité judical.

Dondald Trump ya ha dado la orden para que el FBI indague si Kavanaugh violó a Christine Ford, aunque dice no tener en mente otro candidato.