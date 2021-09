Las escuelas afganas reabren este sábado para los niños, según ha indicado el nuevo ministerio de educación talibán en una declaración en la que rehúsa hablar de cuándo podrán hacerlo las menores.

Más de un mes después de que el movimiento tomara la capital, Kabul, la mayoría de las instituciones educativas han permanecido cerradas mientras los talibanes luchan por reabrir la economía y restaurar la vida normal en las ciudades.

En algunas de las escuelas que se han mantenido en funcionamiento, se ha podido ver niñas de hasta sexto grado, además de que las jóvenes han podido acudir a las clases universitarias. Sin embargo, se han cerrado las escuelas de educación secundaria para las estudiantes.

Los funcionarios talibanes han dicho que no replicarán las políticas fundamentalistas del anterior gobierno talibán, que prohibió la educación de las niñas, y han prometido que las niñas podrán estudiar siempre que lo hagan en aulas segregadas.

Si bien los talibanes no ordenaron el cierre de las escuelas después de la toma de posesión, el movimiento ha dicho que la situación de seguridad significaba que muchas actividades para mujeres y niñas aún no eran posibles, y en su última declaración directamente no mencionan a las niñas en absoluto.

Según el Gobierno talibán, las escuelas públicas y privadas de nivel primario y secundario, así como las escuelas religiosas oficiales de la madraza, abrirían a partir del sábado. "Todos los maestros y estudiantes varones deben asistir a la escuela", aseveraba la declaración.

Durante el gobierno talibán de 1996-2001, las niñas tenían totalmente prohibido recibir una educación y las mujeres estaban, generalmente, confinadas en sus casas. Esta prohibición convertiría a Afganistán en el único país del mundo que niega la educación a la mitad de su población.