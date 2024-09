Cinco mujeres han dado un paso adelante para denunciar públicamente que fueron violadas por Mohamed Al Fayed, expropietario de los grandes almacenes Harrods, durante el tiempo en que trabajaban para él. Según las denuncias, los abusos ocurrieron tanto en los almacenes como en el apartamento privado del magnate. Además, 20 exempleadas han revelado que sufrieron acoso sexual y maltrato durante décadas.

Una de las denunciantes relata así el momento en que fue violada: "Recuerdo sentir su cuerpo sobre mí, su peso. Solo escucharle hacer esos ruidos. Y... Simplemente, me fui a otro lugar en mi cabeza. Él me violó". Otra mujer, que era adolescente cuando fue agredida por Al Fayed, asegura que "era un monstruo, un depredador sexual sin brújula moral [...] Nos tenía a todos aterrorizados".

Entre los detalles más perturbadores de las denuncias se encuentran los exámenes médicos a los que eran sometidas las empleadas al ser contratadas, los cuales incluían pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Una de las víctimas reveló en una entrevista con Channel 4 News: "Me hicieron una prueba médica completa, incluido VIH y todo lo que puedas imaginar. Fue realmente extraño".

Algunas mujeres intentaron denunciar en su momento, pero fueron desalentadas por el poder y la influencia del empresario. "Me dijeron que no había ninguna posibilidad de que fuera condenado. Era demasiado poderoso", comenta una de ellas. Ahora, tras la muerte de Al Fayed, las víctimas buscan justicia y que sus historias sean escuchadas, con la esperanza de que los crímenes del magnate no queden en el olvido.