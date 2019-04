Donald Trump: "Ya no ganamos nunca como país, no derrotamos a Daesh... ganaremos como nunca se ha visto"

Donald Trump parece estar peleando cada uno de sus votos para superar a Hillary Clinton en la carrera para ocupar la Casa Blanca. La campaña de Trump ha conocido que en Florida se han registrado el doble de latinos en comparación a las elecciones presidenciales de 2012, para votar en los nuevos comicios estadounidenses.

En pocas horas, el magnate republicano podrá conocer en el Hilton Midtown Hotel, en Nueva York, los resultados de unas elecciones más que ajustadas en las encuestas. Por ello, Trump lucha por centrar su ventaja entre los indecisos apelando, en esta ocasión, al voto del cambio.

"Estamos a un día del cambio que habéis estado esperando toda vuestra vida. Porque ya no ganamos nunca como país. No ganamos en las fronteras, no ganamos en el comercio. No derrotamos a ISIS. Vamos a volver a ganar, y ganaremos como nunca se ha visto", ha afirmado el candidato republicano.