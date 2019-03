La campaña 'Me Too' logra sus primeros resultados: Roy Moore, acusado por abuso sexual, pierde las elecciones en Alabama

Las mujeres celebran la derrota de Roy Moore en Alabama. Tina es una de las siete que le han acusado de acoso o abuso sexual. Algunas eran entonces menores de edad, pero, aun así, Trump no dudó en apoyar al candidato republicano al senado. Las de Alabama han sido las primeras elecciones en la era del 'Me too', un movimiento que surgió a raíz del caso Weinstein, en el que miles de mujeres han alzado la voz para decir que ellas también sufrieron abusos sexuales y acoso.

El resultado de Alabama se considera la primera victoria en las urnas del movimiento, pero hay matices: los datos muestran que a Moore le votaron casi el 65 % de las mujeres blancas. Para ellas las acusaciones de acoso no pesaron tanto. "Muchas veces prima más el ajuste de cuentas o la polarización, aunque muchas veces vaya en contra de sus intereses. Lo vimos en la elección de Donald Trump, como las mujeres también estaban votando por la elección de Trump” explica Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas.

En este caso pesan también las características de Alabama, un estado sureño, tradicionalmente republicano en el que ningún demócrata había ganado desde hace un cuarto de siglo. En esta elección el vuelco lo han provocado los afroamericanos, sobre todo las mujeres, ellas sí votaron en masa por el candidato demócrata.