Duro testimonio de una de las tres mujeres que han denunciado acoso sexual por parte del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Charlotte Bennett, exayudante del político demócrata, ha relatado a la 'CBS' las insinuaciones que él le habría hecho, buscando sexo.

"Me dijo implícitamente que yo era suficientemente mayor para él y que estaba solo", explicaba Bennett, quien, a preguntas de la periodista Norah O'Donnell, sostuvo que el gobernador le hizo una proposición para "tener sexo".

La joven asegura además que el demócrata utilizaba las tácticas de un abusador para acosarla y hurgar en aspectos dolorosos de su pasado. "Me dijo: 'te violaron, te violaron, te violaron, abusaron de ti y te agredieron'", ha relatado.

La joven también ha relatado que el gobernador le preguntaba por su vida personal y que, en un momento dado, la llamó a su oficina para dictarle un texto y le pidió que apagara la grabadora, para a continuación decirle que "estaba buscando una novia y que se sentía solo".

"Me preguntó si tenía problemas para disfrutar de estar con alguien debido a mi trauma", ha precisado Bennett. "Me preguntó si era sensible a la intimidad", añadió. Según su relato, Cuomo también le preguntó si la diferencia de edad le importaba y le dijo que a él le parecía bien estar con alguien si era mayor de 22 años (ella tiene 25).

Bennett asegura que no acepta las disculpas de Cuomo porque este no se ha responsabilizado de sus acciones. "Nunca toqué a nadie de forma inapropiada, nunca supe en ese momento que estaba haciendo sentir incómodo a alguien", se defendía el gobernador este mismo miércoles.

Ello, a pesar de que en una foto publicada por el 'New York Times', que aparece en el vídeo que ilustra esta noticia, se ve cómo Cuomo coge por las mejillas a otra de sus presuntas víctimas, Anna Ruch, instantes antes de, presuntamente, preguntarle si podía darle un beso.

Tras el escándalo, Cuomo ha pasado de ser una futura promesa demócrata para la Casa Blanca, a encabezar carteles gigantescos en Nueva York que piden su dimisión.