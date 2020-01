En el día del Brexit, laSexta ha querido visitar Londres como un turista más para preguntarle a los visitantes cómo están viviendo este día histórico. La primera parada es el London Eye, con el río Támesis de fondo. Hasta allí se acercan miles de turistas a diario para sacarse muchas fotos.

"Van a cambiar más las cosas para ellos que para nosotros", ha apuntado una mujer española. Nos hemos desplazado también para ver el famoso cambio de guardia del Palacio de Buckingham, en el centro de Londres.

"He tenido miedo porque no sabía cómo nos iba a afectar a la vuelta. No sabía si íbamos a necesitar pasaportes o íbamos a poder viajar de forma normal", ha comentado una joven turista. El 31 de enero, subirse en un autobús turístico no ha sido lo mismo que hacerlo en un día normal. Los preparativos por el Brexit han creado más caos en la ciudad.

"Seguramente haya cierta animadversión entre las personas que han perdido y las que han ganado", ha comentado un joven británico. Para olvidar esas frustraciones y tensiones, son muchos los londinenses que van a Hyde Park. Lo hacen para decir adiós al Brexit y empezar un nuevo futuro.