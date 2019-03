Donald Trump Jr. no le contó a su padre la reunión con la abogada rusa: "No era nada. Fue una total pérdida de tiempo"

Intentar noquear al rival con información sucia. Para Trump junior, estas acciones forman parte del juego de la política. Así al menos ha justificado, durante una entrevista en una cadena amiga, su reunión con una abogada rusa en campaña electoral. Sin embargo, el hijo del magnate ha calificado el encuentro de "fiasco".

"Fue una total pérdida de tiempo de 20 minutos, lo cual es una pena". Asegura que fue tal la decepción que el encuentro no llegó a oídos de su padre: "No era nada, no había nada que contar". Donald Trump lo ha felicitado por lo "transparente" que ha sido. Horas antes publicaba, la cadena de emails donde le prometían información ultrasensible contra Hillary Clinton.

"Si es así, me encantaría especialmente a finales de verano", respondía el hijo del magnate a la letrada rusa. A final de la época estival para aupar a Trump coincidiendo con su nominación como candidato republicano. Pero ¿cómo se gestó esa reunión?Fue Rob Goldstone el que primero se pone en contacto con Trump Junior. Goldstone es un experiodista británico y representante del cantante Emin Agalarov.

El padre de Emin, Aras Agalarov, magnate multimillonario ruso con vínculos con el presidente Putin, es amigo de Donald padre. En 2013 patrocinó la ceremonia de Miss Universo, de la que Trump era dueño por entonces. La conexión entre la familia Trump y Rusia que viene de lejos. Pero Junior sigue negando que su padre fuera conocedor del encuentro. Meses después Trump participa en un vídeo musical de Emin.