Diplomacia itinerante en Arabía Saudí: Rusia y Ucrania ni se han cruzado ni mirado durante las reuniones

Las negociaciones para el final de la guerra de Ucrania ha marcado la jornada a nivel internacional. Y por encima del resto de cosas, sin olvidar los cuatro territorios de Ucrania que Putin se quiere agenciar, apunten la expresión del día: diplomacia itinerante. Así funcionan estas conversaciones tan especiales a tres bandas en Arabia Saudí.

La delegación de Estados Unidos la lideran Andrew Peek, director del Consejo de Seguridad Nacional, y Michael Anton, alto funcionario del Departamento de Estado. Tenemos tres equipos y tres salas diferentes. Y la base es muy sencilla: los rusos y los ucranianos no debían verse ni cruzarse.

Los enviados de Washington han sido los que se han ido moviendo de la sala ucraniana a la rusa para reunirse con ellos por separado. Y para las cuestiones importantes, ambas delegaciones han llamado a sus capitales: a Kyiv y a Moscú. Así funciona esta "diplomacia itinerante" que se ha desarollado en el hotel Ritz Carlton de Riad. Cuenta con casi 500 habitaciones, amplios jardines y una decena de salas de reuniones que hoy han sido ocupadas por estas conversaciones en las que está en juego el futuro de Ucrania.

Y dentro de esta cuanto menos curiosa estrategia para tratar de satisfacer a ambas partes, Rusia no tiene previsto firmar el lunes ningún documento al término de las negociaciones con Estados Unidos en la capital saudí, Riad, según informó hoy el Kremlin. "No. No se planea (firmar) ningún documento", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la agencia TASS. Representantes rusos y estadounidenses protagonizan hoy unas maratonianas negociaciones, ya que llevan reunidos más de diez horas.

Los negociadores han realizado tres pausas para descansar o mantener consultas con sus respectivas capitales, según informaron a TASS fuentes cercanas a la delegación rusa. El diplomático ruso Grigori Karasin, que encabeza la delegación rusa, se muestra optimista con la marcha de las negociaciones durante el segundo receso, aunque no mencionó los asuntos que se están tratando. "Las conversaciones se encuentran en pleno apogeo. Tiene lugar una interesante discusión de los temas más candentes", dijo a la agencia Interfax.

Subraya que "no toda negociación concluye obligatoriamente con alguna clase de documento y acuerdo de gran calado". "Lo importante es mantener todo el tiempo el contacto y entender el punto de vista del otro. Eso lo estamos logrando", añadió. El Kremlin aseguró hoy que la prioridad de Rusia en las negociaciones es la seguridad de la navegación en el mar Negro, aunque EEUU insistió en los últimos días en sentar las bases en Riad para un alto el fuego.