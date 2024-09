Andrew Gallo, de 40 años, ha sido arrestado en Pensilvania tras una investigación que lo señala como un depredador sexual que drogaba, abusaba y asfixiaba a mujeres que conocía a través de una web de citas. Usando el alias 'Drúster', Gallo captaba a sus víctimas, a menudo chicas jóvenes, a través de perfiles falsos. Tras establecer contacto, las invitaba a su casa, donde les ofrecía bebidas adulteradas con metanfetamina, éxtasis y cocaína, sin que ellas lo supieran, para luego abusar de ellas física y sexualmente.

Jennifer Schorn, fiscal del distrito del condado de Bucks, señaló que Gallo agredía a sus víctimas con tal brutalidad que algunas perdieron el conocimiento. "Esta es la peor pesadilla de una mujer", declaró Schorn, quien también reveló que varias de las víctimas denunciaron haber experimentado alucinaciones y episodios de psicosis días después de los abusos debido a las drogas que les suministraba.

El patrón de conducta se repitió en al menos cinco mujeres adultas y una menor de 17 años, aunque las autoridades creen que podría haber más víctimas aún no identificadas.

Uno de los vecinos de Gallo comentó haber visto a una de las chicas salir descalza de la casa en una ocasión. "Un Uber vino a recogerla. Ella se fue, y esa fue la última vez que supe de ella. Pero ahora que lo pienso, me siento muy mal porque, aparentemente, ella podría haber necesitado ayuda y yo simplemente no me di cuenta", relató el vecino.

Las autoridades continúan investigando el caso, con la firme convicción de que este depredador pudo haber hecho más víctimas durante su largo periodo de actividad.