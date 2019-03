Cuatro muertos tras un tiroteo en una vivienda de Colorado

La policía del Condado Weld, en Colorado (EE.UU.), ha encontrado cuatro personas muertas en una casa en lo que parece ser un caso de homicidio y suicidio, informaron las autoridades.

Se trata de dos hombres y dos mujeres que al parecer tenían vínculos familiares, indicó el portavoz policial Tim Schwartz en declaraciones a la cadena CNN de televisión.

Schwartz añadió que una agente recibió una llamada en la que una mujer pidió ayuda, dio una dirección y luego se escucharon gritos de "no, no, no" y disparos de armas de fuego. Luego, un hombre tomó el teléfono, dijo que iba a matarse, y se escuchó otro disparo, añadió el informante.

El incidente ocurrió antes del amanecer en el barrio de Longview, 55 kilómetros al norte de Denver, dijo Schwartz. En el interior de la casa, la policía encontró los cuerpos de tres adultos y un menor de edad, y un arma de fuego.