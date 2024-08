Cuatro días después de llegar al mundo, los gemelos Asser y Aysel murieron junto a su madre Jumann y su abuela materna a raíz de un bombardeo israelí que cayó en la casa de la familia dentro de la Franja de Gaza. Su padre, Mohammed Abu Al-Qumsan, se salvó porque estaba recogiendo el certificiado de nacimiento de los pequeños.

"Ni siquiera tuve tiempo de celebrar su nacimiento", ha lamentado Mohammed, según ha recogido la BBC.A su vez relata que fue "pocos minutos" después de realizar el trámite que sus vecinos lo llamaron para advetirle que su familia había muerto por un ataque del Ejército de Israel sobre la localidad Deir Al-Balah.

Una zona a la que habían llegado después de haber sido desplazados por orden de las fuerzas israelíes. De hecho, Mohammed explica al medio 'Gaza Today' que "todas las organizaciones humanitarias que operan en Gaza, incluida la Cruz Roja, habían confirmado que estas torres estaban dentro de una zona protegida".

"A pesar de la guerra y continuos desplazamientos, esperé con impaciencia el nacimiento de mis hijos. Mi corazón está destrozado", aseguró al medio citado. Los pequeños eran los primeros hijos del joven matrimonio que formaban Mohammed y su esposa, Jumann, la cual era farmacéutica, apunta la BBC. Pero, Asser y Aysel también eran los primeros nietos de la familia.

"Me pregunto qué ha hecho el mundo por mí ante esta tragedia indescriptible. Mi esposa, una médica que dedicó su vida a curar a otros, no hizo nada para merecer tal destino. La familia representa seguridad, y ahora lo he perdido todo. No puedo explicar con palabras el dolor que siento y todavía no puedo comprender lo que ha sucedido", continuó lamentando Mohammed al medio local y visiblemente destrozado por la noticia.

'Zonas seguras'

Sin embargo, esta no es la primera vez que Israel ataca una zona supuestamente segura. Sin ir más lejos, hace unos días un bombardeo a la hora de la oración del amanecer dejó al menos 100 muertos y más de 150 heridos en una escuela donde se refugían cientos de desplazados.

También en el mes de julio, Israel atacó una zona descrita como "segura". El ataque sobre un campo de desplazados en Al Mawasi contaba con el objetivo de terminar con el comandante del ala militar de Hamás, sin embargo, terminó con la vida de hasta un centenar de personas que allí se encontraban, según apuntaron en su día las autoridades gazatíes.

Más de un centenar de recién nacidos muertos

De hecho, las autoridades sanitarias gazatíes denunciaron este martes que al menos 115 recién nacidos han muerto en la Franja de Gaza desde el comienzo de la ofensiva israelí contra Hamás. Desde que comenzó la guerra, hace ya más de diez meses, al menos 16.456 menores han muerto en los ataques israelíes, según las últimas cifras de las autoridades gazatíes.

Otros 11.088 de los fallecidos son mujeres. Alrededor del 70% de los casi 40.000 muertos que ya ha dejado la ofensiva israelí sobre el enclave palestino son mujeres o niños. Además, se estima que permanecen enterrados bajo los escombros los cuerpos de unos 10.000 desaparecidos.

En tanto, el Ejército israelí no cesa su ofensiva militar sobre toda la Franja y, desde el viernes pasado, realiza una nueva incursión terrestre en Jan Yunis, una importante región del sur que ha sido históricamente bastión miliciano. La guerra estalló el 7 de octubre pasado tras un ataque de Hamás contra Israel que dejó unos 1.200 muertos y 251 secuestrados, y desde hace meses la comunidad internacional presiona a las partes para que firmen un alto el fuego.