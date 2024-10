Las colas del hambre en Gaza se han vuelto infinitas, la población palestina no puede más, está desesperada. En la Franja no hay harina, ni aceite, ni carne, ni pescado y pese a que Israel permite la entrada de ayuda humanitaria, convierte su reparto en una tarea prácticamente imposible debido a los constantes bombardeos. De hecho, en las últimas horas ha trascendido un vídeo en el que un padre le dice a su hija: "Come, come, antes de que nos maten".

Tal es la situación que hasta la ONG israelí B'Tselem ha denunciado que en la Franja de Gaza se está produciendo una "limpieza étnica". Asimismo, la organización pro derechos humanos ha pedido a la comunidad internacional que "detenga la guerra y ponga fin a la carnicería". "El mundo debe parar la limpieza étnica en el norte de Gaza", titula la oenegé en un comunicado en el que subraya que "la magnitud de los crímenes que Israel está cometiendo actualmente en el norte de la Franja de Gaza en su campaña para vaciarla de los pocos residentes que quedan es imposible de describir".