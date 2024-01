Darryl George, un joven estadounidense negro de 18 años, no ha podido asistir a su clase en la escuela secundaria de Texas desde el 31 de agosto. El motivo es su peinado. Su distrito escolar dice que el pelo largo viola un código de vestimenta que limita a los niños llevar el pelo largo y suelto. El jovene lleva el pelo largo, aunque con rastas cuidadosamente peinadas, algo que no es suficiente para su centro.

Sin embargo, esta clara discriminación de choca de frente con una nueva norma vigente en el estado de Texas. El pasado mes de septiembre, justo unos días después de su sanción, entró en vigor la ley CROWN, que prohíbe la discriminación capilar basada en la raza y prohíbe a los empleadores y las escuelas penalizar a sus alumnos por la textura del cabello o los peinados.

Aun así, durante este medio año ha estado cumpliendo un programa disciplinario externo. El joven y su familia, como reproduce el vídeo, aseguran que este castigo que califican como injusto le está causando estrés porque, dice, el pelo de los afroamericanos es diferente. "¿Por qué yo? De todos de la escuela ¿Por qué yo?", se pregunta el joven.

Sin embargo, esta familia no se ha rendido y el caso ha llegado a los juzgados. Un juez ha fijado juicio para el próximo 22 de febrero, cuando se decidirá si puede o no volver a la escuela. "Quiero que cambien sus políticas. Quiero que dejen de ser discriminados por ser negros. No solo los míos, sino cualquier otro niño negro", dice la madre del chico, Darresha George. La madre cree que la sanción al joven puede ser calificada como un acto de racismo, y la conclusión de este litigio podría sentar precedentes para casos similares