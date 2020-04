La Comisión Europea ha presentado este miércoles una hoja de ruta para que los Estados miembros levanten de manera gradual los confinamientos impuestos para evitar la expansión de la pandemia de coronavirus.

Bruselas considera clave que se cumplan tres condiciones antes de proceder a levantar las restricciones: asegurarse con criterios tecnológicos concluyentes de que se ha producido una disminución significativa de casos, que los sistemas sanitarios cuenten con capacidad suficiente tanto material, UCI como de personal en caso de repunte y que los estados tengan una amplia capacidad para realizar test.

En caso de que no se den estos criterios, el organismo pide que no se adopte el desconfinamiento. La Comisión es consciente de que la pandemia no ha afectado a todos los países por igual ni al mismo tiempo, por lo que para evitar un repunte de las infecciones pide que estas acciones se tomen de forma coordinada

Igualmente, el organismo pide que se mantengan las campañas de concienciación. Una vez cumplidas estas premisas, la Comisión Europea recomienda que las acciones para levantar el confinamiento sean "graduales" y se prevea suficiente tiempo, en torno a un mes, entre un paso y otro para tener tiempo de ver los efectos de cada medida.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha señalado que las medidas adoptadas hasta ahora por los países han sido cruciales pero han tenido un impacto enorme, provocando dificultades generales para la población y económicas para casi todos los sectores, ya que el comercio se ha ralentizado en todo el mundo con un coste gigantesco.

Coordinación y comunicación

La Comisión ha insistido en la importancia de que los países, que tendrán su propio calendario, tomen las medidas con coordinación y comunicación para evitar el caos en las fronteras y en el mercado interno.

"El levantamiento de medidas debe comenzar con aquellas con un impacto local y expandirse gradualmente a las que tienen una cobertura geográfica más amplia", ha recalcado Bruselas, que considera que esto permitiría acciones más efectivas y ajustadas a las condiciones de cada región.

Fondo para la recuperación

En materia económica, se mantiene el debate sobre los coronabonos pero es una cuestión que hoy por hoy parece que complicado de materializarse, pero países como Francia España o Italia no renuncian a un fondo para la recuperación y que se va a volver a discutir en la cumbre europea de la semana que viene.

La propuesta de Francia contempla que este fondo sea temporal, de hasta cinco años y que se base en garantías de todos los Estados miembros.