Barack Obama advierte de que Donald Trump está dispuesto a "derribar" la democracia para ganar y pide a los estadounidenses que no dejen que un líder que "nunca se ha tomado en serio" su cargo les "quite" el derecho a votar.

Así se ha expresado en un contundente discurso ante la Convención Nacional Demócrata, en la que el expresidente de Estados Unidos ha aseverado que "este Gobierno ha demostrado que derribará nuestra democracia si eso es lo que hace falta para ganar".

"Tenemos que ponernos a trabajar para reforzarla [la democracia], volcando nuestros esfuerzos en estos 76 días [hasta las elecciones] y votando como nunca antes", ha agregado, pidiendo el voto para el que fuera su vicepresidente, Joe Biden y la aspirante a vicepresidenta, Kamala Harris, que aceptó la candidatura de forma oficial este miércoles, convirtiéndose en la primera mujer afroamericana en hacerlo.

En este sentido, ha pedido "creer en la habilidad de Joe y Kamala para sacar al país de los tiempos oscuros y reconstruirlo". "Durante ocho años, Joe fue el último en la sala cuando me enfrenté a una gran decisión. Me convirtió en un mejor presidente. Tiene el carácter y la experiencia para hacernos un mejor país", aseguró.

Critica la gestión de Trump del coronavirus

Durante su intervención, Obama ha criticado duramente a Trump, que le estaba viendo en directo y ha reaccionado con sendos tuits en mayúsculas arremetiendo contra su predecesor mientras hablaba.

"Nunca esperé que mi sucesor aceptara mi visión o continuara con mis políticas. Esperaba, por el bien de nuestro país, que Donald Trump pudiera mostrar algún interés en tomarse el trabajo en serio (...) Pero nunca lo hizo", ha recalcado Obama, que ha cargado contra la gestión de Trump de la crisis del coronavirus.

Trump no ha mostrado ningún interés en tratar la Presidencia como algo diferente a un reality show"

"No ha mostrado ningún interés en tratar la Presidencia como algo diferente a un 'reality show' más, que puede usar para obtener la atención que ansía. Donald Trump no se ha adaptado al trabajo porque no puede", ha sentenciado Obama.

"Las consecuencias de ese fracaso son graves. Más de 170.000 estadounidenses muertos", ha agregado, en alusión a las víctimas mortales del COVID-19 en el país, el más afectado por la pandemia en todo el mundo.

Trump responde en Twitter

La respuesta de Trump no se ha hecho esperar: el actual presidente reaccionaba a través de Twitter, donde volvió a acusar a Obama de "espiar su campaña" y alegó que el expresidente "se negó a respaldar" a Biden hasta que las primarias terminaron.

"¿Por qué rechazó apoyar al lento Joe hasta que todo acabó, e incluso entonces llegó muy tarde? ¿Por qué intentó que no se presentara?", escribió el actual presidente, usando solamente mayúsculas.