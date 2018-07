La Armada canadiense rompe una lanza a favor de los homosexuales

Francis Legare ha hecho historia en la Armada Real de Canadá al ser el primer marinero homosexual que ha recibido el tradicional beso en el muelle tras regresar de una misión en alta mar.



En la Armada Real de Canadá siempre ha existido la tradición de sortear entre los tripulantes el honor de ser el primero en desembarcar y el primero en besar a su pareja en el muelle. Y por primera vez en la historia, el honor se lo ha ganado un marino homosexual, Francis Legare, que ha besado a su pareja, Corey Vautour, frente a centenares de personas que esperaban a la fragata 'Winnipeg' en el puerto de Victoria, en la costa del Pacífico de Canadá.



Con anterioridad, una marinera lesbiana tuvo el honor del primer beso, pero es la primera vez que lo protagoniza un marino homosexual de la Armada Real de Canadá. Entre los aplausos y el vitoreo de los familiares de los 250 tripulantes de la fragata 'Winnipeg', Legare y Vautour han protagonizado un prolongado y apasionado beso.

"He estado en alta mar 255 días, así que me siento excelente. No tengo palabras", ha declarado Legare tras besar a Vautour. Legare ha explicado que compró el boleto para el sorteo del primer beso porque "todo el dinero está destinado a obras sociales. No pensé que fuese a ganar".



La fragata estuvo desplegada durante casi nueve meses en el Caribe y el Pacífico oriental. Precisamente, la embarcación ha atraído la atención nacional e internacional porque, durante una escala en la Tokio (Japón), las autoridades japonesas arrestaron a tres de sus tripulantes por consumo de drogas.