Joe Biden, tras semanas de dudas y presiones, ha decidido dar un paso al lado y retira su candidatura para ser presidente de los Estados Unidos. Una decisión que el profesor Pedro Rodríguez ha señalado que no necesariamente es buena para Donald Trump.

"No es una buena noticia para Donald Trump. El candidato favorito para él era Biden, sobre todo sin la capacidad necesaria para hacer frente a las 15 semanas que quedan hasta las elecciones. Es algo que no se puede decir inesperado, pero no es una buena noticia para la campaña de Trump", ha señalado.

Por su parte, Donald Trump ha celebrado la renuncia a la reelección de Joe Biden y se ha pronunciado sobre su posible sucesora, Kamala Harris, sobre quien ha dicho que "será más fácil de derrotar".

Ha sido el propio presidente de los Estados Unidos quien le ha ofrecido su "total apoyo" a la vicepresidenta a través de sus redes sociales para sucederle en la carrera política a las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 5 de noviembre.