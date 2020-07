El ministerio extranjero alemán ha instado a los ciudadanos del país a no hacer viajes innecesarios a Aragón, Cataluña y Navarra por el alto número de casos de coronavirus. Así lo ha recomendado el ministerio alemán, que se une de este modo a las recomendaciones de otros países de no viajar a determinadas zonas de España.

De hecho, el primer ministro francés, Jean Castex, ya recomendó "vivamente" a sus ciudadanos que eviten viajar a Cataluña ante "los indicios de degradación de la situación sanitaria".

"La situación en Cataluña muestra indicadores sanitarios degradados. Recomendamos vivamente a los ciudadanos franceses que eviten desplazarse allí mientras no mejore la situación en ese territorio", explicaba entonces.

Holanda también ha recomendado no viajar a Barcelona ni sus alrededores, y ha impuesto una cuarentena de 14 días a quien provenga de dicha zona. Bélgica incluso ha prohibido los viajes a Lleida y Huesca, y ha obligado a quien proceda de dichas regiones por motivos esenciales a realizarse una prueba de coronavirus en su regreso y guardar una cuarentena obligatoria de 14 días.

Reino Unido es otro de los países que ha recomendado no viajar a España si no se trata de un viaje esencial. De hecho, el Ejecutivo británico ha sido el más restrictivo con nuestro país, y ha decidido imponer cuarentena obligatoria de 14 días para todas las personas que hayan estado en España.

Además, a diferencia de Francia o Alemania, el Ejecutivo de Jhonson ha desaconsejado todos los viajes no esenciales a cualquier punto de España, incluidas las islas Canarias y Baleares, a causa de los "riesgos" que supone la situación de la pandemia de coronavirus en el país.

En su página web, el Foreign Office precisa que la recomendación cubre "todo el país", mientras que hasta ahora las islas estaban exentas, al presentar menos incidencia del virus. Este cambio de posición se produce cuando el Gobierno británico y el español están en conversaciones para crear posibles corredores aéreos que eximieran a los viajeros procedentes de las islas de cumplir una cuarentena a su llegada al Reino Unido.

Los rebrotes en España alertan a la comunidad internacional, si bien desde el Ejecutivo de Sánchez afirman que el 76% de los mismos tienen menos de diez casos activos y que la gran mayoría están controlados. En este sentido cabe destacar que preocupa especialmente la situación en Cataluña o Aragón, donde se concentran más del 50% de los casos diarios que suma el país.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ya ha lanzado una advertencia en una rueda de prensa, donde ha aseverado que "nos va la vida" en tratar de reconducir la situación epidemiológica. En este sentido, ha destacado la necesidad de evitar la transmisión comunitaria y ha insistido en que "todo depende de los próximos 10 días".

"En los próximos 10 días hay que extremar la prevención. Estamos como en febrero y no quiero que llegue marzo", ha sentenciado Torra. "No me resigno a volver a marzo. No quiero tener 7.000 muertos sobre la mesa otra vez", ha insistido.

El president se pronunció así después de que Cataluña notificara más de 2.000 nuevos contagios a lo largo del fin de semana: 886 el domingo y 1.493 el sábado, así como nueve víctimas mortales.