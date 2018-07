Un cuarteto de refugiados sirios para concienciar a la Unión Europea: "No quiero perder más años por la guerra"

UN CONCIERTO A CARGO DE REFUGIADOS EN BRUSELAS

Un grupo de refugiados ha ofrecido un concierto en Bruselas organizado por la ONG 'Refugees are not alone' para intentar concienciar sobre el problema de las guerras a las que se enfrentan día a día y eliminar así los prejuicios sobre ellos. Los miembros del grupo aseguran que sólo quieren mostrar una buena imagen de los refugiados para "dejar de verlos como terroristas y personas sin educación".