Activistas de Greenpeace colocan máscaras en las estatuas emblemáticas de Londres para protestar contra la contaminación

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Londres, cuatro activistas de Greenpeace han sido detenidos por colocan máscaras en las estatuas emblemáticas de Londres para protestar contra la contaminación, dos de ellos los que subieron a la estatua de Oliver Cromwell en el Parlamento. "Las dos personas de la estatua de Cromwell ya han bajado y han sido detenidos. En total cuatro personas han sido arrestadas en relación con lo que ha estado pasando", señaló un portavoz de la Met en relación con la protesta de Greenpeace.

Los medios locales destacan que el acceso al monumento a Cromwell, que está en un jardín externo del Palacio de Westminster pero rodeado por una pared baja, supone un problema de seguridad en momentos en que el Reino Unido mantiene el nivel de amenaza terrorista en "grave", el segundo más alto.

Greenpeace informó de que tenían como blanco 17 estatuas de la ciudad, incluida la de la reina Victoria, ubicada frente al palacio de Buckingham. El motivo de esta protesta, según la organización, es presionar al alcalde de Londres que sea elegido en los comicios del próximo 5 de mayo para que tome medidas contra la contaminación. "Si estas estatuas fueran personas reales, muchas de ellas estarían respirando un aire peligroso", dijo Areeba Hamid, integrante de Greenpeace.

"Es por ello que les hemos puesto máscaras. Por supuesto que millones de londinenses, incluidos niños, están respirando el mismo aire", subrayó Hamid. "Necesitamos una zona de aire limpio que cubra gran parte de la ciudad. Quien gane las elecciones, tiene que dejar de hablar y empezar la acción", añadió.