Se cumplen 75 años de la liberación de más de 7,000 personas, entre ellas unos 700 niños, del campo de concentración y exterminio de Auschwitz, al que los nazis deportaron a más de 1,3 millones de personas entre 1940 y 1945. Hasta la llegada de las tropas soviéticas, más de un millón de personas fueron asesinadas allí.

Con motivo del aniversario de la liberación del campo, tras años de torturas, humillaciones y muerte, el Memorial de Auschwitz y la Fundación Memorial de Auschwitz-Birkenau han compartido un desgarrador vídeo para recordar a las víctimas del Holocausto.

En él se contraponen imágenes de personas realizando actividades cotidianas -un hombre que lee, una joven que baila o una anciana que peina a su nieta-, con las de gigantescas pilas de los objetos utilizados en esas actividades: gafas, cepillos del pelo, brochas de afeitar... que los nazis arrebataban a los prisioneros a su llegada al campo. Enormes montañas de objetos que representan, de forma metafórica, las miles y miles de vidas cercenadas en Auschwitz.

Bajo el título 'Objetos / Ellos eran justo como nosotros' ('Objects / They were just like us'), el vídeo recuerda a todas esas víctimas que vieron sus vidas truncadas y les rinde un estremecedor homenaje.