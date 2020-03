La petición popular que alberga la web de la Casa Blanca para perdonar a la militar estadounidense Chelsea Manning, que actualmente cumple una condena de 35 años por filtrar documentos secretos al portal Wikileaks, ha alcanzado las 100.000 firmas y, por lo tanto, la Admninistración Obama deberá hacer una declaración pública al respecto en un plazo de 60 días. "No sé qué decir", ha declarado Manning a través de Twitter. "Simplemente agradezco que no me hayáis olvidado. Me habéis dado esperanza", hizo saber en su mensaje, acompañado del 'hashtag' #tiempocumplido.

Manning intentó suicidarse el pasado mes de octubre en la cárcel de Fort Leavenworth, en el estado de Kansas, donde cumple pena en régimen de aislamiento, impuesto precisamente por otro intento se quitarse la vida que perpetró en el mes de julio.

Manning, exanalista del Ejército, ha desvelado el intento de suicidio en un comunicado, según informa el diario estadounidense 'The New York Times'.

Según ha confirmado su representante legal, Chase Strang, la militar anteriormente conocida como Bradley Manning, "trató de suicidarse por segunda vez". En el comunicado, Manning asegura haber intentado acabar con su vida en la noche del 4 de octubre, posteriormente fue puesta en vigilancia y transferida a una unidad de observación especial, donde continúa en régimen de confinamiento.

El representante de la presa ha criticado públicamente al Ejército por poner a su cliente en dicho régimen especial, algo que potencialmente agravaría su conducta. Según ha informado un miembro de la red de apoyo a la exanalista este nuevo intento le llevará a una nueva audiencia disciplinaria y podría acarrear nuevos castigos.