Sáenz de Santamaría: "No puede haber quita de la deuda griega con España"

TENSIÓN EN BRUSELAS ENTRE ALEXIS TSIPRAS Y RAJOY

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, preguntada por el hecho de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no haya saludado en Bruselas al nuevo primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha dicho que "las autoridades griegas se han reunido con algunos presidentes, pero no con el conjunto de la UE" y sostiene que lo importante es la posición de España de que no puede haber quita de la deuda.