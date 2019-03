Sáenz de Santamaría, la encargada de mediar entre Montoro y De Guindos

Cuando Soraya Sáenz de Santamaría dio un tirón de orejas público a Montoro. Respondía al ministro de Hacienda, que dijo que España no podría cumplir el objetivo de déficit. El mismo día, la vicepresidenta reprochaba a Luis de Guindos que anunciase el contrato único.



Será ella, Soraya Sáenz de Santamaría, quien asuma la vicepresidencia de la Comisión de Asuntos Económicos y sustituya a Rajoy cuando no esté. Para la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, es algo lógico. "No se trata de desautorizar a nadie, ni de quitarle sus competencias a nadie".



Desde ya tiene deberes. Lo primero, preguntar al ministro de Economía qué quiso decir con esto: "debemos pedir más a los ricos que a las clases medias, es algo que tenemos que hacer". No sabemos la versión del Gobierno, aunque sí la de los sindicatos. "En este país los arrebatos de sinceridad siempre son en el extranjero y en inglés", ha señalado Cándido Méndez.



La política económica del Ejecutivo ha tenido varios enfrentamientos entre sus miembros. Ahora Sáenz de Santamaría deberá coger las riendas y unificar versiones.