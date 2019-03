El referéndum griego traspasa las fronteras

No sólo los políticos griegos buscan ganar votos por el 'sí' o el 'no'. Sin tapujo alguno, mandatarios europeos como Mariano Rajoy toman partido por el 'sí' y quieren que Tsipras fracase. Mientras, Tsipras está convencido de que Grecia no saldrá del euro y hace campaña en una entrevista en la televisión pública por el 'no' en el referéndum. Asegura que cuantos más votos de rechazo haya, mayor será su poder de negociación.

