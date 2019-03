Rajoy: "Hemos tomado una decisión sobre el rescate: la decisión de no pedirlo"

LAS RESPUESTAS AMBIGUAS DEL PRESIDENTE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que el Gobierno sí ha tomado una decisión con respecto al rescate económico de España por parte de la Unión Europea: "la decisión de no pedirlo". Pero además ha añadido: “El hecho de que hayamos tomado la decisión de no pedirlo no significa que en futuro no tomemos la decisión de pedirlo”.