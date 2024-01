El Gobierno ultima los detalles para regularizar la actividad de los influencers. Según el borrador, afectaría a aquellos que superen los dos millones de seguidores o tengan ingresos superiores a 500.000 euros, pero es un planteamiento que no cuenta con la aprobación de la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), que pide al Ministerio de Transformación Digital un criterio más amplio.

"Para nosotros, el nivel máximo de 100.000 usuarios puede ser una cifra razonable. Luego estaría el nivel económico, porque puedes tener menos seguidores y facturar el triple", explica Alejandro Perales, presidente de la AUC.

De este modo, insisten en que estos umbrales deberían establecerse de forma independiente y no simultánea, porque muchos no cumplen los dos requisitos y, por tanto, no estarían obligados a cumplir con la ley. "Cualquiera de estos dos criterios, dinero y seguidores, deberían ser clave", corrobora Perales.

Desde la Asociación de Usuarios de la Comunicación muestran, además, su preocupación por los menores. Y es que con los criterios que plantea el Gobierno, por ahora, no todos los influencers tendrían la obligación de calificar sus contenidos para mayores de edad.

Con la aprobación de esta nueva normativa quedará prohibida la publicidad encubierta. También el culto al cuerpo, es decir, nada que apele al rechazo social por el físico. Los anuncios de las apuestas o juegos al azar, que quedarán limitados entre las 1:00 y las 5:00 horas de la madrugada, y tampoco se permitirá el fomento de tabaco y alcohol que vaya asociado al éxito social.