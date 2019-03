Los médicos madrileños desconvocan la huelga indefinida

La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) ha desconvocado la huelga indefinida que mantenía desde el pasado 26 de noviembre en la Comunidad de Madrid, tras la aprobación de la Ley de Acompañamiento, que abre la posibilizar a privatizar la gestión de hospitales, que seguirían siendo de titularidad pública.



Así lo ha anunciado el presidente de AFEM, Pedro González, en una rueda de prensa en la que ha advertido de que no pararán "ni para coger impulso" y de que están dispuestos ha acudir a los tribunales en defensa de sus reivindicaciones.



Ha anunciado además su nueva estrategia de movilizaciones contra los planes sanitarios de la Comunidad de Madrid, en la que se incluyen nuevas huelgas para el mes de enero, en caso de que el Ejecutivo regional no dé marcha atrás en su propósito.



"Vamos a defender este sistema sanitario que es de todos los madrileños", ha subrayado González, quien ha comentado que, para ello, han creado grupos de trabajo para "denunciar la amenaza" que supone, en su opinión, la externalización sobre la calidad del sistema sanitario madrileño.



Asimismo, ha considerado "insultante" la oferta de diálogo lanzada por la Consejería de Sanidad después de que ayer se aprobara en la Asamblea de Madrid la ley que abre la posibilidad de privatizar la gestión de 6 hospitales y 27 centros sanitarios.



Para González, el departamento que dirige Javier Fernández-Lasquetty, no tiene un "planteamiento real" de diálogo y por eso ha aprobado su plan sin contar con las partes implicas del sector sanitario.



Ante esta situación, ha abogado porque se cambien "las reglas del juego y el marco de diálogo", tras insistir en que "no cabe que nos sentemos a hablar de su propuesta" y se deje a un lado las opiniones del sector sanitario, ha señalado.



Entre sus próximas acciones que van a llevar a cabo, ha destacado la convocatoria de una marea blanca en toda España para levantar a los médicos de todas las comunidades autónomas, porque "no queremos que nos pisen nunca más", ha apostillado.



También ha programado para el 2 de febrero un gran congreso nacional para proponer reformas del sistema nacional de salud, con el fin de hacerlo "sostenible a largo plazo". Por otra parte, ha hablado de la posibilidad de impulsar que el 2013 sea considerado el Año de la Sanidad pública.