Mas denuncia que el Ejecutivo de Rajoy lleva las finanzas catalanas a la "asfixia"

En una entrevista concedida a una radio catalana, el president ha asegurado que el Estado debería ser el primer interesado en que ni el Govern ni ningún otro ejecutivo autónomo pueda quebrar, y ha advertido de que "si Catalunya fallase en sus compromisos elementales, todo el Estado español quedaría cuestionado".

Tras admitir que el Govern ha tenido que retrasar los pagos a proveedores y entidades sociales en 2012 para financiarse, Mas ha lamentado el objetivo de déficit que el Estado y la UE imponen a las administraciones públicas, aunque a la Generalitat no le queda más remedio que cumplirlo.

Según Mas, si el Govern decidiese gastar más de lo autorizado, no encontraría a nadie que le prestase dinero, por lo que no podría pagar y, entonces "no serviría de nada" superar el techo de gasto.

Pide una solución "atractiva"

Ante esta situación, Mas ha instado al Gobierno central a ofrecer una solución que sea "atractiva" para los catalanes, lejos de lo que ha venido ofreciendo hasta la fecha. Ha indicado que el Gobierno debería ser el primer interesado en que las finanzas catalanas no entren en un callejón sin salida: "Si Catalunya no sale adelante, España no puede salir adelante".

"Si Catalunya no sale adelante, España no puede salir adelante"

Ahí, ha indicado que en el caso de que Catalunya o alguna otra comunidad autónoma quebrase, "España quedaría a los pies de los caballos" en Europa y en el mundo, lo que dificultaría gravemente la economía española en un contexto en el que la prima de riesgo ha caído y la situación económica empieza a respirar.

En opinión de Mas, desde Madrid no puede tratarse a la Generalitat como una "ciudad autónoma en Africa" porque, si Catalunya no puede afrontar sus compromisos de gasto más elementales, toda España quedaría cuestionada.

Euro por receta

También ha indicado que la aplicación del euro por receta a partir de junio de 2012 ha tenido efectos positivos, ya que el gasto farmacéutico se ha reducido en un 20%.

"Supone anualmente un ahorro de entre 200 y 300 millones sin perjudicar de manera grave a la salud de la gente", ha asegurado Mas, que ha indicado que en su opinión, el sistema sanitario catalán sigue caracterizándose por su alta calidad asistencial.

Mas también ha defendido la actuación que ha tenido el Govern en el proceso de privatización de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL), una venta que, según ha dicho, la hicieron "técnicos" sin atender a criterios políticos.