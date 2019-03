Madrid culpa a los trabajadores sanitarios del aumento de las listas de espera

La Comunidad de Madrid anuncia que no puede cumplir su famoso compromiso de operar a quien lo necesite antes de treinta días. Echa la culpa a las huelgas del personal sanitario. Dice el consejero Lasquetty que son sólo algunos casos, pero lo cierto es que son muchos los enfermos que incluso llevan meses esperando para entrar en quirófano.



El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha reconocido que no pueden cumplir el compromiso de operar a quienes lo precisen en 30 días. Finalmente, a pesar de la promesa que hizo la antigua presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, el tiempo de demora es siete veces superior.



Según Lasquetty los responsables de esta situación son los propios trabajadores que protestan contra la privataización de la gestión de los centros hospitalarios. El popular se olvida que la decisión de externalización procede del propio Gobierno autonómico al que él pertenece.



En este sentido, Madrid no ahorrará 200 millones con la privatización sanitaria, como prometió, finalmente la cuantía asicende solo a 169. Es la cantidad que según el consejero Fernández-Lasquetty ahorrará la Comunidad de Madrid por privatizar la gestión de 6 hospitales.



Pese a las protestas de médicos y ciudadanos, la privatización ya es un hecho. Además, el consejero sólo ha adelantado que parte del ahorro será con sueldos variables. Los médicos temen que se les premie por gastar menos a costa de la salud de los pacientes.



En este sentido, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha pedido comparecer este mes de julio en la Asamblea de Madrid para explicar la propuesta de adjudicación definitiva de la gestión externalizada de 6 hospitales madrileños a Hima San Pablo, Ribera Salud y Sanitas, han informado a Europa Press fuentes de su consejería.



El consejero lo hará en la Comisión de Sanidad, pues el periodo ordinario de plenos ya se ha dado por finalizado, para lo que ahora tendrá que reunirse la mesa de portavoces y fijar una fecha.