Luis Milia, alcalde y farmacéutico: "Los que deciden no tienen ni idea de la realidad"

Luis Milia es uno de los españoles que mayor conoce la problemática surgida en torno al copago en sanidad. No sólo trabaja como alcalde, sino que también es el farmacéutico de su pueblo situado en Orense, Carballeda de Avia. El boticario conoce la situación y no puede dormir pensando que los pensionistas de la localidad no alcanzan a pagarse los medicamentos. "Los que deciden no tienen ni idea de la realidad. Es muy duro ver cómo una persona con la desgracia de tener una enfermedad te pregunta si va a tener para comer", ha confesado Milia.

Por ello, el alcalde se ha comprometido a pagar de su bolsillo los medicamentos a las familias con una renta familiar menor a 1.000 euros al mes. "Nadie se va a quedar sin medicamentos en mi Concello porque no pueda pagarlos", ha asegurado, a lo que ha añadido: "Las pensiones son una miseria. Si le subes el IVA y los servicios básicos no les queda nada. Yo veo como al final de mes llegan muy justos".

Pero éste no es el único gesto altruista que ha tenido Luis Milia con sus vecinos: "Si un vecino no tiene para un alquiler se lo pago yo, si no puede pagar un recibo de la luz, lo mismo. Acabo de ir a una tienda a comprarle a uno un contador y no me lo han cobrado. Todos hacemos lo que podemos", ha declarado.

Luis ha confirmado que siempre había renunciado a su sueldo de alcalde porque compaginaba su labor de regidor con la bata. Sin embargo, ha comenzado a cobrar después de que recibiera una denuncia de la oposición por tener dos ocupaciones.