Los jubilados creen que van a perder poder adquisitivo

Los jubilados no están nada contentos con la reformas de las pensiones. Aseguran que van a perder poder adquisitivo porque el gobierno quiere desvincular las pensiones de la subida de los precios. Consideran que van a "acabar como estaban nuestros abuelos, esperando a ver qué le daban los hijos que todavían trabajaban para poder comer"

Para Armando Illera, jubilado y presidente de la FEMAS, reconocía que "van a bajar las pensiones de los pensionistas y de los futuros pensionistas que es lo más preocupante. Van a cobrar bastante menos de lo que cobramos ahora"

Con una pensión media de 980 euros con 62 céntimos vinculada al IPC, que este año está en el 1,5%, esa pensión se incrementaría 206 euros al año. Con la medida que quiere aprobar el gobierno la subida este año sería de solo un 0,25%, o sea algo más de 34 euros para todo el año. Así que ese jubilado perdería casi 172 euros.

Según algunos expertos ecónomicos, estos no son tiempos como para subir pensiones. Rafael Pampillón, director del área de Economía del Instituto de Empresa, asegura para laSexta Noticias que "subir las pensiones aunque sea poco me parece una irresponsabilidad. Los pensionistas no sufren la crisis como la ha sufrido la mayoría de los ciudadanos que han visto que su sueldo ha bajado"

Manuel ha cotizado 39 años, y percibe una pensión media. Él cree que el objetivo de esta reforma no es sólo la crisis. Considera que "las pensiones mueven más de 100.000 millones de euros todos los años. Son la principal partida de los Presupuestos Generales del Estado. Y la banca está muy interesada en entrar a manejar partede ese dinero". Cada año se incorporan al sistema de pensiones casi 100.000 nuevos jubilados.